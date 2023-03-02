Шикарный проект от известной студии автовинила MetroWrapz

У студии автовинила MetroWrapz очень большой опыт. Специалистам приходилось оборачивать плёнкой много всего, от мусорного бака до самолета.

У студии автовинила MetroWrapz очень большой опыт. Специалистам приходилось оборачивать плёнкой много всего, от мусорного бака до самолета.

Под руководством Ромео, команда MetroWrapz добавила в дизайн пулевые отверстия, ржавчину, выхлопные газы и масляные пятна.

Панель за панелью дизайнеры методично добавляли тени к каждому пулевому отверстию. Также изменили некоторые элементы интерьера, чтобы они совпадали с дизайном всего проекта.

В этой машине обернули плёнкой все видимые детали. Дверные проемы, моторное пространство и пространство под крышкой багажника. Ресиверы пневмоподвески Air Lift, внутри багажника, тоже обернули.

Детали выполнены настолько реалистичны, что непросто понять, что в плёнке, а что нет.

То, что получилось, – это идеальное исполнение Dodge Challenger SRT Hellcat в образе самолёта Mustang P51 сержанта Пирта.