Шикарный проект от известной студии автовинила MetroWrapz
У студии автовинила MetroWrapz очень большой опыт. Специалистам приходилось оборачивать плёнкой много всего, от мусорного бака до самолета.
У студии автовинила MetroWrapz очень большой опыт. Специалистам приходилось оборачивать плёнкой много всего, от мусорного бака до самолета.
Под руководством Ромео, команда MetroWrapz добавила в дизайн пулевые отверстия, ржавчину, выхлопные газы и масляные пятна.
Панель за панелью дизайнеры методично добавляли тени к каждому пулевому отверстию. Также изменили некоторые элементы интерьера, чтобы они совпадали с дизайном всего проекта.
В этой машине обернули плёнкой все видимые детали. Дверные проемы, моторное пространство и пространство под крышкой багажника. Ресиверы пневмоподвески Air Lift, внутри багажника, тоже обернули.
Детали выполнены настолько реалистичны, что непросто понять, что в плёнке, а что нет.
То, что получилось, – это идеальное исполнение Dodge Challenger SRT Hellcat в образе самолёта Mustang P51 сержанта Пирта.
Опубликовано: Антон Райт
-
-
-
Наталья Гончарова
Молодые пожаловались, что потеряли огромные деньги из-за того, что больше половины гостей не пришли на их свадьбу
Новоиспеченные муж и жена были шокированы тем, что на их свадьбу вместо приглашенных 88 гостей, пришли меньше 40. Молодые люди потеряли тысячи долларов из-за этого.Подробнее...
-
-