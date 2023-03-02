Богомаз: Украинская ДРГ обстреляла машину в Брянской области, убив мирного жителя
Глава Брянской области России сообщил о проникновении украинской ДРГ в регион.
По словам Богомаза, на территории Брянской области России сейчас действует украинская диверсионно-разведывательная группа. Они уже успели убить одного мирного жителя.
Украинские солдаты, рассказал Богомаз, обстреляли гражданский автомобиль. Также в числе раненых есть несовершеннолетний.
"Диверсанты обстреляли автомобиль, погиб один человек, ранен ребенок. Российские военные проводят мероприятия по ликвидации диверсантов", - пишет РИА.
Опубликовано: Николай Скира
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Наталья Гончарова
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