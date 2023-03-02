РИА Новости: В Брянской области идет бой с украинскими диверсантами
2023-03-02 12:30
Украинским солдатам удалось проникнуть на территорию России и устроить диверсию.
Диверсанты из числа украинской армии проникли в Брянскую область. Об это рассказал губернатор региона Богомаз.
Как информирует РИА Новости, сейчас все силовые структуры региона брошены для ликвидации украинских подразделений.
"Силовые структуры работают по всей территории села Сушаны в Брянской области, заявила пресс-секретарь губернатора", - сообщает РИА.
Опубликовано: Николай Скира
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Наталья Гончарова
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