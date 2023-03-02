РИА Новости: В Брянской области идет бой с украинскими диверсантами

Молодые пожаловались, что потеряли огромные деньги из-за того, что больше половины гостей не пришли на их свадьбу

Новоиспеченные муж и жена были шокированы тем, что на их свадьбу вместо приглашенных 88 гостей, пришли меньше 40. Молодые люди потеряли тысячи долларов из-за этого.

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