РИА Новости: В Брянской области идет бой с украинскими диверсантами

2023-03-02 12:30

Украинским солдатам удалось проникнуть на территорию России и устроить диверсию.

Диверсанты из числа украинской армии проникли в Брянскую область. Об это рассказал губернатор региона Богомаз.

Как информирует РИА Новости, сейчас все силовые структуры региона брошены для ликвидации украинских подразделений.

"Силовые структуры работают по всей территории села Сушаны в Брянской области, заявила пресс-секретарь губернатора", - сообщает РИА.

Опубликовано: Николай Скира