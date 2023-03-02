По американскому городу Фэрфакс гуляла огромная аллигаторовая черепаха

В городе Фэрфакс штата Виргиния (США) по одному из районов гуляла большая аллигаторовая черепаха. Ее вес составляет около 29 кг.

Увидев черепаху, прохожие сообщили в полицию и специалистам по охране дикой природы.

Они определили, что это аллигаторовая черепаха. Для штата Виргиния данный вид является редким.

По предположению специалистов, черепаха жила в домашних условиях, затем она либо сбежала, либо ее выпустили в дикую природу, животное поймали и передали в зоопарк.