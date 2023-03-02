WarGonzo: ДРГ Украины взяла в заложники более ста человек в Брянской области
Издание WarGonzo утверждает, что украинские диверсанты, проникшие в Брянскую область, взяли в заложники более ста человек.
2 марта принадлежащий военкору Семёну Пегову Telegram-канал WarGonzo сообщил о том, что на территорию двух сёл в Брянской области проникло порядка пятидесяти украинских диверсантов, которые рассредоточились по населённым пунктам Сушаны и Любечане, взяв более ста человек в заложники.
По данным WarGonzo, в обоих сёлах российские войска ведут бои с украинскими диверсантами, которые ранее взорвали газовую и электрическую подстанции в Сушанах, также обстреляв Любечане.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья Гончарова
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