Умелец из США сделал кованное покрытие автомобиля "Жук" из 40-х годов

2023-03-02 12:38

Один предприниматель из штата Флорида, решил взять за основу ретро автомобиль 40-х годов фирмы Фольксваген и просто сделать кованое покрытие его корпуса.

Так "народный автомобиль" своего времени, стал самым современным и индивидуальным ретро объектом, известным не только в США, но и по всему миру.

Жук, как называют еще этот автомобиль, дал своему владельцу и хозяину фирмы кованых изделий мировую известность.

Он не сходил с выставок Европы и даже занял свое место на выставке-музее фирмы Фольксваген.

Правда, в своей экстравагантности он был не одинок. Рядом были модели с вязанным корпусом из шерстяных ниток.

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    Как говорят коллекционеры, в России такой автомобиль можно найти от 300 000 рублей. Именно, до военные образцы. Но с таким оригинальным ребрендингом, автомобиль конечно может стоить выше.

Опубликовано: Владимир Беть