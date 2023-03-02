Умелец из США сделал кованное покрытие автомобиля "Жук" из 40-х годов

Один предприниматель из штата Флорида, решил взять за основу ретро автомобиль 40-х годов фирмы Фольксваген и просто сделать кованое покрытие его корпуса.

Так "народный автомобиль" своего времени, стал самым современным и индивидуальным ретро объектом, известным не только в США, но и по всему миру.

Жук, как называют еще этот автомобиль, дал своему владельцу и хозяину фирмы кованых изделий мировую известность.

Он не сходил с выставок Европы и даже занял свое место на выставке-музее фирмы Фольксваген.

Правда, в своей экстравагантности он был не одинок. Рядом были модели с вязанным корпусом из шерстяных ниток.