Как заявил ветеран вооруженных сил Соединенных Штатов Америки Ноктис Дрейвен, Белый дом готовит провокацию, которую намерен провести под флагом России и впоследствии обвинить Москву в создании напряженной обстановки.

Это мнение эксперт высказал в своем телеграм-канале. Как полагает Дрейвен, новости и средства массовой информации уже используются для подготовки западной общественности к вооруженному конфликту с Россией и Китаем. Также Дрейвен убежден в том, что Украина потерпит поражение в войне с Россией, но Соединенные Штаты Америки и Североатлантический альянс приложили слишком много усилий, денег и других ресурсов, чтобы согласиться с подобным развитием событий.

По мнению Дрейвена, если простой риторики будет недостаточно, то могут состояться нападения под ложным флагом либо на американской земле, либо против союзника по Североатлантическому альянсу, чтобы спровоцировать эмоциональную реакцию и инициировать конфликт.