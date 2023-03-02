Бигфут из Волги, причем из универсала ГАЗ-24-12
2023-03-02 12:41
Этот необычный вездеход принадлежит Андрею Шананину из Архангельска. Он особо не распространяется про него, но говорит, что машина потрясающая.
Даже выглядит это чудо совершенно необычно. У него портальные мосты, которые разнесены по углам кузова.
Поэтому геометрическая проходимость тут, должно быть, просто потрясающая.
Интересно, что в проекте использован кузов от универсала ГАЗ-24-12.
Опубликовано: Антон Райт
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Наталья Гончарова
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