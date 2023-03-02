Бигфут из Волги, причем из универсала ГАЗ-24-12

Этот необычный вездеход принадлежит Андрею Шананину из Архангельска. Он особо не распространяется про него, но говорит, что машина потрясающая.

Даже выглядит это чудо совершенно необычно. У него портальные мосты, которые разнесены по углам кузова.

Поэтому геометрическая проходимость тут, должно быть, просто потрясающая.

Интересно, что в проекте использован кузов от универсала ГАЗ-24-12.