ФСБ России: В Брянской области проходит операция по ликвидации украинской ДРГ

Российские силовики ведут бои с украинскими диверсантами на территории Брянской области.

Как сообщает Федеральная служба безопасности России, на территории Брянской области силовики проводят операцию по ликвидации украинской диверсионно-разведывательной группы.

"ФСБ подтвердила бои в Брянской области. В ведомстве заявили, что в приграничном Климовском районе ФСБ России и силы Минобороны РФ проводят мероприятия по уничтожению нарушивших границу России вооруженных украинских формирований", - пишет РИА Новости.

Также известно о наличии заложников. По информации ТАСС, всего в заложниках могут находиться до шести гражданских.