ФСБ России: В Брянской области проходит операция по ликвидации украинской ДРГ
Российские силовики ведут бои с украинскими диверсантами на территории Брянской области.
Как сообщает Федеральная служба безопасности России, на территории Брянской области силовики проводят операцию по ликвидации украинской диверсионно-разведывательной группы.
"ФСБ подтвердила бои в Брянской области. В ведомстве заявили, что в приграничном Климовском районе ФСБ России и силы Минобороны РФ проводят мероприятия по уничтожению нарушивших границу России вооруженных украинских формирований", - пишет РИА Новости.
Также известно о наличии заложников. По информации ТАСС, всего в заложниках могут находиться до шести гражданских.
Опубликовано: Николай Скира
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Наталья Гончарова
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