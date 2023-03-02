ВМС Великобритании перехватили незаконную партию иранского оружия

В Оманском заливе ВМС Великобритании изъяли незаконно перевозимые противотанковые ракеты и компоненты баллистических ракет. Скорее всего, оружие переправлялось в Йемен, заявили в Минобороны Великобритании.

Изъятие груза произошло на прошлой неделе, но об этом стало известно только сейчас, поясняет агентство AP.

23 февраля американский самолет заметил небольшую лодку, идущую из Ирана . Вертолет с фрегата Королевского флота HMS Lancaster бросился в погоню. Лодка попыталась развернуться и снова войти в иранские территориальные воды, но была остановлена.

В лодке британские солдаты обнаружили захваченные ранее российские противотанковые управляемые ракеты 9М133 "Корнет", известные в Иране как Dehlavieh. Также на борту находились компоненты для баллистических ракет средней дальности. Транспорт, скорее всего, предназначался для йеменских повстанцев-хуситов, которые заняли столицу Сану с 2014 года.

Иран долгое время отрицал, что вооружал повстанцев, хотя доказательства, многочисленные изъятия и экспертные оценки указывали на происхождение поставок оружия из этой страны. Резолюция ООН запрещает передачу оружия йеменским повстанцам-хуситам, поддерживаемым Ираном.

"Нынешний перехват HMS Lancaster и продолжающееся присутствие Королевского флота в регионе Персидского залива подтверждают нашу приверженность соблюдению международного права и боевых действий, которые угрожают миру и безопасности во всем мире", - заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Вице-адмирал Брэд Купер, командующий Пятым флотом США, заявил, что это уже седьмой перехват нелегального "оружия или наркотики за последние три месяца и еще один пример растущей злонамеренной военно-морской активности Ирана в регионе".

Иранские правительственные СМИ не подтвердили перехват, а представительство Ирана в ООН не ответило на запрос о комментариях.