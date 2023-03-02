Украинские диверсанты захватили заложников в селе Любечане Брянской области и обстреляли село Ломаковка из миномета
Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем официальном телеграм-канале.
По словам губернатора, сегодня с Украины на территорию Климовского района в населенный пункт Любечане проникла украинская диверсионно-разведывательная группа.
Ее участники обстреляли движущийся автомобиль, в результате чего один человек погиб, также ранен 10-летний ребенок, которого оперативно доставили в больницу.
По имеющейся информации, диверсанты взяли заложников в селах Любечане и Сушаны Брянской области, а также обстреляли из миномета село Ломаковка.
Сообщается, что в Сушанах взорваны газовая станция и электрическая подстанция.
В настоящее время подразделения Росгвардии ведут бой с диверсантами. В населенных пунктах слышна стрельба и взрывы.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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Наталья Гончарова
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