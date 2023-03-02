Украинские диверсанты захватили заложников в селе Любечане Брянской области и обстреляли село Ломаковка из миномета

Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем официальном телеграм-канале.

По словам губернатора, сегодня с Украины на территорию Климовского района в населенный пункт Любечане проникла украинская диверсионно-разведывательная группа.

Ее участники обстреляли движущийся автомобиль, в результате чего один человек погиб, также ранен 10-летний ребенок, которого оперативно доставили в больницу.

По имеющейся информации, диверсанты взяли заложников в селах Любечане и Сушаны Брянской области, а также обстреляли из миномета село Ломаковка.

Сообщается, что в Сушанах взорваны газовая станция и электрическая подстанция.

В настоящее время подразделения Росгвардии ведут бой с диверсантами. В населенных пунктах слышна стрельба и взрывы.