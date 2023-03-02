В Крыму на территорию воинской участи упали два украинских беспилотника
2023-03-02 14:14
Российские правоохранители в Крыму сообщили о падении беспилотников на воинскую часть.
Как сообщает телеграм-канал "Ранье все, ну почти", на территории одной из воинских частей Крымского полуострова в ночь на первое марта рухнули два беспилотника.
"В ночь на 1 марта два беспилотника неустановленной модели упали на территории воинской части в Крыму, сообщили РБК источники в МВД и территориальном отделе полиции", - говорится в сообщении
Опубликовано: Николай Скира
-
-
-
-
Антон Райт
Марк Цукерберг издал распоряжение об изменении структуры Meta в рамках "года эффективности"
Facebook, старейшая и крупнейшая мета-платформа, будет реорганизована, чтобы больше походить на Instagram. Менеджерам говорят, что они ожидают понижения в должности, что ставит их в "прямую конкуренцию" с отчетами.Подробнее...
-