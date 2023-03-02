В Крыму на территорию воинской участи упали два украинских беспилотника

Российские правоохранители в Крыму сообщили о падении беспилотников на воинскую часть.

Как сообщает телеграм-канал "Ранье все, ну почти", на территории одной из воинских частей Крымского полуострова в ночь на первое марта рухнули два беспилотника.

"В ночь на 1 марта два беспилотника неустановленной модели упали на территории воинской части в Крыму, сообщили РБК источники в МВД и территориальном отделе полиции", - говорится в сообщении