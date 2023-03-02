Роскошный Ferrari Enzo 2003 года в идеальном состоянии выставили на аукцион
Люксовый автомобиль Ferrari Enzo 2003 года выпуска и с пробегом всего 226 км выставлен на аукцион RM Sotheby's.
Роскошный суперкар Ferrari Enzo 2003 года выпуска будет продан с аукциона RM Sotheby's. Машина находится в идеальном состоянии, а его пробег составляет всего 226 км.
Фанаты легендарной итальянской марки утверждают, что этот представитель последней серии автомобилей в оригинальном кузове Enzo. Никаких конструктивных изменений за период эксплуатации не вносилось.
В свое время для создания автомобиля применялись технологии Формулы-1. Кузов изготовлен из углеродного волокна с активными аэродинамическими элементами. Ferrari Enzo оснащена двигателем F140 B V-12 с дисковыми тормозами из углеродного композита.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Антон Райт
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