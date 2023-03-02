SHAMAN снова выпустил новый клип на композицию Самый русский хит
2023-03-02 14:45
SHAMAN (Ярослав Дронов) не перестает радовать поклонников, выпуская клипы один за одним. На этот раз он представил поклонникам клип на композицию "Самый русский хит".
SHAMAN представил на суд зрителей клип на песню "Самый русский хит".
В видео певец поет песню под гитару, сидя на ступеньках в подъезде.
Другими персонажами ролика стали девушка, курьер, подросток, полицейский и старушка.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Антон Райт
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