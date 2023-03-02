Путин назвал терактом атаку украинской ДРГ на Брянскую область

Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал случившиеся в Брянской области.

Российский президент дал комментарий об атаке диверсантов Вооруженных сил Украины на мирные поселки и инфраструктуру в Брянской области.

По словам Владимира Путина, произошедшее является террористическим актом со стороны Украины.

"Совершен очередной террористический акт. Они открыли огонь, видя, что в машине есть дети", - заявил Путин.