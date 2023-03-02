Гигантский летающий жук из магазина оказался редким насекомым Юрского периода
Во время заурядной поездки за молоком ученый сделал сенсационное историческое открытие, обнаружив существо из доисторической эпохи.
Директор лаборатории университета Пенсильвании Майкл Скварла обнаружил гигантское загадочное насекомое в сети супермаркетов Фейетвилле. К находке он отнесся с большой долей скепсиса, полагая, что перед ним вполне распространенное в тех краях насекомое, которое называют "Муравьиным львом".
Ученый поместил экземпляр в свою коллекцию и не вспоминал о нем десяток лет. Какого же было его удивление, когда современные технические средства позволили идентифицировать насекомое, как представителя гигантского златокрылого вида, которые появились еще в Юрском периоде и были ровесниками динозавров.
Ранее таких насекомых не встречали в Северной Америке и они считались вымершими по причине измененная климата и негативного воздействия сельскохозяйственной деятельности человека.
Опубликовано: Максим Алексеев