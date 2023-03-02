Южнокорейские танки К2 будут производиться в Польше

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак объявил, что южнокорейские танки К2 будут обслуживаться, ремонтироваться и производиться на Военно-автомобильном заводе в Познани.

В июле прошлого года было подписано соглашение между Варшавой и южнокорейской Hyundai Rotem на приобретение в общей сложности 1000 танков K2 и его доработанной версии Polonized K2PL.

Блащак в четверг, 2 марта посетил Военно-автомобильный завод в Познани, где встретился с руководством и сотрудниками.

В июле 2022 года было заключено рамочное соглашение с Hyundai Rotem на приобретение в общей сложности 1000 танков K2 и его опытной версии Polonized K2PL с сопровождающими машинами, то есть. машинами технической поддержки, машинами инженерной поддержки и сопутствующими мостами и другими элементами с использованием польских решений, а также учебно-логистический пакет, боеприпасы и техническое обеспечение.

В конце августа были подписаны исполнительные контракты на поставку первых 180 танков К2 в 2022-2025 годах. В декабре президент Анджей Дуда и глава Минобороны символически получили первые танки, заказанных в Южной Корее.