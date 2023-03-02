Кадыров призвал наказать семьи диверсантов за ЧП в Брянской области
2023-03-02 16:28
Рамзан Кадыров утверждает, что родственники диверсантов, устроивших теракт в Брянской области, должны ответить за произошедшее.
Лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров утверждает, что родственники диверсантов, устроивших террористический акт в Брянской области, могут проживать в России и должны понести наказание за преступные действия своих близких. Также Кадыров призвал стрелять на поражение в ответственных за теракт в брянской области.
По данным ряда отечественных СМИ, ответственность диверсию в Брянской области взяли на себя российские националисты, которые перешли на сторону Украины после начала спецоперации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей