Врачи рассказали, чего водителям стоит опасаться во время жары

Передвигаться на машине в жару без системы кондиционирования довольно опасно. В салоне должна поддерживаться температура воздуха 21 – 22 градуса.

Московский департамент во вторник, 14 июля, опубликовал рекомендации, в которых водителей авто без кондиционера призывают отказаться от поездок в связи с жарой.

«Передвигаться на машине в жару без системы кондиционирования довольно опасно, особенно при плотном трафике, когда движение останавливается из-за заторов. Лучше в этом случае пользоваться общественным транспортом либо услугами такси», – рассказал порталу «Москва» Андрей Тяжельников, являющийся внештатным специалистом департамента здравоохранения Москвы.

Как отметил медик, игнорирование данных советов может стать причиной теплового удара.

По его словам, если автомобилист почувствовал себя плохо за рулём, нужно сразу остановить машину, выйти из неё, а затем сделать охлаждающий компресс.

Медик подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах в жару нельзя оставлять в салоне авто детей и домашних питомцев, поскольку возможно повышение температуры внутри до 40 – 60 градусов.

При этом Тяжельников не рекомендует сильно охлаждать салон авто. Он отметил, что из-за резких перепадов температур водитель и пассажиры могут простудиться.

По заявлениям врача, в салоне должна поддерживаться температура воздуха 21 – 22 градуса.