Тюнингованный Ford Bronco, который легко ездит по пустыне от ателье Saleen

Saleen предлагает заменить большую часть кузовных панелей, установить новый передний бампер со встроенными блоками освещения, прожекторы и спойлер сзади.

Американское ателье Saleen, известное своей работой над Ford Mustang, первым среди прочих представило тюнингованный Bronco, подготовленный для пустынных гонок.

Спустя всего сутки после премьеры модели в Facebook появился рендер внедорожника в мощном обвесе и с культовой ливреей Olympia.

Подробностей о тюнинг-ките до сих пор немного.

Судя по изображениям, Saleen предлагает заменить большую часть кузовных панелей, включая крылья, установить новый передний бампер со встроенными блоками освещения, прожекторы на крыше и массивный чёрный спойлер сзади.

Кроме того, Bronco для пустынных гонок положен внешний кронштейн для запасного колеса. Вероятно, в Saleen доработают подвеску внедорожника, хотя на сайте ателье об этом не упоминается.