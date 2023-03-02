Поколение Z выбирает аналоговое управление автомобилем

Учитывая спрос, Mazda, Acura , Мini и другие автопроизводители стали активно поддерживать механическую коробку передач.

Поколения Zoomers и Zillenials пока не готовы отказаться от механической коробки передач. В новом отчете The Wall Street Journal говорится: хотя на мануалы пришлось всего 1,7 процента от общего объема продаж новых автомобилей в 2023 году, на самом деле это шаг в правильном направлении!

В прошлом году продажи механических коробок передач составили 1,2 процента, а годом ранее они достигали всего 0,9 процента.

Autotrader также зафиксировал 13-процентный рост просмотров страниц для автомобилей с ручным управлением за два месяца 2023-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно журналу, причина резкого увеличения количества руководств связана не с чем иным, как с желанием водителей получить аналоговый опыт вождения во все более автоматизированном мире.

Контраст особенно разителен, если сравнить его с тем фактом, что все больше и больше покупателей переходят на электромобили только с одной передачей вперед.

Ряд таких автопроизводителей, как Mazda, Acura и Mini, в последнее время активно поддерживают механическую коробку передач, поскольку, похоже, ее хочет все больше и больше людей.

Недавно Mini вновь ввела шестиступенчатую коробку передач в ряде моделей своей линейки, а Acura вернула руководство по эксплуатации Integra. Впервые с 2015 года у автопроизводителя появился автомобиль с механической коробкой передач.

В статье утверждается, что молодые покупатели выбирают автомобили с механической коробкой передач по той же причине, по которой они выбирают такие вещи, как виниловые пластинки и камеры "наведи и снимай".

Более половины покупателей, выбравших ручную Integra - в возрасте от 18 до 46 лет. И примерно четверть покупателей, купивших ручную Miata в 2022 году - в возрасте от 18 до 35 лет.

Mini – автопроизводитель, который только что открыл собственную школу ручного вождения. Такое решение принято после того, как компания провела опрос более 1000 водителей.

Исследование показало, что две трети людей в возрасте от 18 до 34 лет стремятся научиться управлять автомобилем с ручным переключением передач.

Это большой скачок по сравнению с 40 процентами пожилых респондентов, которые еще не пользуются руководствами по вождению.

Это не протест против электромобилей, а желание наслаждаться тем видом вождения, который мне больше всего нравится, - сказал The Wall Street Journal 26-летний Лукас Маркуйер, купивший 3 автомобиля с ручным управлением.

Для многих молодых людей рынок подержанных автомобилей - это решение проблемы установки механической коробки передач. При этом хэштег #SaveTheManuals, как сообщается, стал очень популярным лозунгом на TikTok.

Посты с таким хэштегом набрали около 435 миллионов просмотров на сайте социальной сети.