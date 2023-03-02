Результаты соц опроса: 3% водителей ни разу не мыли свой автомобиль

Однако большая часть автовладельцев убеждены, что периодически мыть автомобиль все-таки необходимо. В опросе приняли участие более 1600 автовладельцев.

С данной целью в июле был проведен онлайн-опрос, в котором приняли участие более 1600 автовладельцев.

Результаты опроса продемонстрировали, что 3,4% опрошенных совсем не моют авто, полагая, что для чистоты кузова достаточно хорошего дождика. Однако большая часть автовладельцев убеждены, что периодически мыть автомобиль все-таки необходимо.

Более 30% респондентов ответили, что чаще всего пользуются услугами «Обычной мойки».

Вторым по популярности ответом оказался – «На мойке самообслуживания» (28,5%). Еще 28,2% опрошенных согласились, что моют транспортные средства своими силами.

Пользуются сервисом «автоматическая мойка» - еще 4,3% из числа участников опроса. Самой малочисленной стала категория автовладельцев, кто заказывает выездную мойку (всего 0,4%).

Стоит заметить также, что доля автомобилистов, которые пользуются мойками самообслуживания или отмывают машины самостоятельно, в сумме составляет 56,7% от общего числа участников исследования.

Так, такие водители составляют достойный потенциал для развития этого вида сервисных услуг на авторынке.