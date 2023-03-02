Работник завода «Авиастар» погиб при испытании фюзеляжа самолёта Ил-76

В пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации сообщили о гибели сотрудника "Авиастара" в результате несчастного случая.

Вечером 2 марта ОАК опубликовала пресс-релиз, в рамках которого сообщила, что на территории предприятия "Авиастар" в Ульяновске скончался один из работников данного предприятия. Известно, что гибель человека наступила во время проведение испытаний фюзеляжа тяжёлого военного самолёта Ил-76 модификации МД-90А.

По данным ряда СМИ, причиной трагедии является разгерметизация воздушного судна во время тестовых мероприятий, из-за чего помимо одного погибшего ранения получили ещё пять человек.