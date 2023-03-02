Вьетнамцы потратили 5 месяцев, чтобы собрать картонный Lamborghini

Кроме того, они попытались повторить форму рельефного капота и оснастили автомобиль подвижными дверями «крылья чайки». Копия комплектуется 150-кубовым мотором.

Чтобы собрать реплику итальянского суперкара, конструкторам потребовалось практически пять месяцев и приблизительно 500 долларов (36 тыс. руб.).

Процесс разработки доступной копии энтузиасты сняли на видеоролики, которые распространили на YouTube-канале NHẾT TV. Суперкар базируется на каркасе из стальных брусков.

Шасси конструкторы сделали самостоятельно из дешёвых элементов и металлолома.

В свою очередь, энтузиасты собрали кузов из картонных листов. Кроме того, они попытались повторить форму рельефного капота и оснастили автомобиль подвижными дверями «крылья чайки».

Копия комплектуется 150-кубовым силовым агрегатом от мототехники.

Настоящая же модель Aventador SVJ имеет 770-сильный атмосферный мотор объёмом 6,5 литра. Автомобиль до 100 км/ч ускоряется за 2,8 секунды и максимально разгоняется до 350 км/ч.