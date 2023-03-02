Reuters: статую Русалочки в Копенгагене окрасили в цвета флага России
2023-03-02 16:50
Издание Reuters сообщило об инциденте с окрашиванием статуи Русалочки в Копенгагене в цвета российского флага.
2 марта журналисты американского информагентства Reuters уведомили, что в датском Копенгагене неизвестные раскрасили переднюю часть основания статуи Русалочки в цвета национального флага Российской Федерации. Местные полицейские квалифицировали происшествие как акт вандализма.
Также в публикации газеты Reuters утверждается, что статуя Русалочки в столице Дании является самой посещаемой среди туристов достопримечательностью.
Опубликовано: Ткачёв Андрей