Reuters: статую Русалочки в Копенгагене окрасили в цвета флага России

Издание Reuters сообщило об инциденте с окрашиванием статуи Русалочки в Копенгагене в цвета российского флага.

2 марта журналисты американского информагентства Reuters уведомили, что в датском Копенгагене неизвестные раскрасили переднюю часть основания статуи Русалочки в цвета национального флага Российской Федерации. Местные полицейские квалифицировали происшествие как акт вандализма.

Также в публикации газеты Reuters утверждается, что статуя Русалочки в столице Дании является самой посещаемой среди туристов достопримечательностью.