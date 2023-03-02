Дамам запрещено: в Китае нижнее женское белье в онлайн-покупках рекламируют мужчины

Торговля в прямом эфире в Поднебесной быстро развивающаяся индустрия. По прогнозам, в этом году объемы продаж составят 700 миллиардов долларов.

В Китае действует запрет на рекламу женщинами нижнего белья в прямых трансляциях онлайн-покупок.

Если онлайн-магазины игнорируют это правило, их могут закрыть, а нарушителей привлечь к ответственности за распространение непристойных материалов. Чтобы обойти это правило, онлайн-магазины нижнего белья нанимают мужчин для работы моделью.

По данным Statista, торговля в прямом эфире в Китае - быстро развивающаяся индустрия. По прогнозам, уже в этом году объемы продаж могут составить более 700 миллиардов долларов. На долю этой отрасли приходится около 10% доходов от электронной коммерции в стране.

Некоторых китайских пользователей сети позабавила эта попытка обойти лазейку.

Парень носит это лучше, чем девушка, — комментарий к видеоклипу прямой трансляции на Douyin (китайском TikTok) набрал уже сотни лайков.

Другие говорят, что использование манекенов было бы лучшей альтернативой точному моделированию нижнего белья. В нескольких комментариях на Weibo — китайской платформе социальных сетей - также говорится, что эта тенденция "лишает женщин возможностей трудоустройства".

Что касается комментариев о том, что женщин несправедливо лишают работы, владелец сказал Jiupai News, что он считает это утверждение нелепым.