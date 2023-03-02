Соболев: после ЧП в Брянской области нужно начать войну с Украиной

Представитель Госдумы Виктор Соболев призвал закончить спецоперацию и начать настоящую войну против Украины.

Вечером 2 марта представитель думского комитета по обороне Виктор Соболев прокомментировал нападение украинских диверсантов на сёла в Брянской области, публично заявив, что правительству России следует оставить позади политику предупреждений и красных линий, закончив спецоперацию в Украине.

По мнению Соболева, вместо СВО Россия должна начать настоящую войну против украинской армии, нанося удары по критической инфраструктуре страны и путям поставок оружия Киеву.