У дельфинов существует "мужская дружба"

Молодые дельфины выбирают себе только полезных друзей. Причем самцы дружат чаще самок. К такому выводу пришли исследователи из Джорджтаунского университета и Университета Дьюка (США).

Исследователи из Джорджтаунского университета и Университета Дьюка (США) проанализировала данные о более чем 1700 диких дельфинов, собранные за 30 лет.

Ученые заключили, что дельфины до 10-летнего возраста ищут себе таких друзей, которые могут помочь им в будущем достичь успеха и развить необходимые навыки. Об этом сообщает журнал Behavioral Ecology, который опубликовал результаты работы.

Обьектом внимания для ученых стали дельфины-подростки в возрасте до 10 лет. Исследователи выяснили, с кем общались животные и как они проводили время, когда рядом не было взрослых.

Исследование показало, что молодые дельфины проводят больше времени с несколькими близкими друзьями.

Самцы предпочитают чаще «видеться» с другими самцами, а самки – с самками. При этом самцы чаще самок проводили время вместе. Самки социализируются реже и проводят в два раза больше времени за добычей пищи, нежели самцы.

Самцам важно развивать «социальные навыки», чтобы во взрослом возрасте формировать и поддерживать сильные группы дельфинов.

Для взрослой самки же быть успешной означает заботиться о потомстве.