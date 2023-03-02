Старый Lexus LX470 превратили в экспедиционный внедорожник

15-летний Lexus LX470, который превратили в автомобиль для экспедиций продают на площадке Bring a Trailer.

Необычный лот выставлен на продажу на сайте Bring a Trailer.

15-летний Lexus LX470 специалисты Toyota превратили в автомобиль для экспедиций. Общий бюджет проекта составил 64 тысячи долларов.

Внедорожник был приобретен в 2019 году. Бывший владелец привлек команду профессионалов для масштабной доработки автомобиля.

Подвеску LX470 приподняли на 6,35 сантиметра, установили амортизаторы RadFlo и 17-дюймовые диски с покрышками BFGoodrich KO2 A/T.

На крыше закрепили палатку, солнечные панели, систему подачи горячей воды и дополнительные места для хранения. Сзади прикрутили кронштейны для канистр с топливом и запаски, а спереди дополнительный блок освещения.

Силовую установку трогать не стали. Под капотом Lexus LX470 заводской 4,7-литровый двигатель V8, который выдаёт 238 лошадиных сил, который дополняет пятиступенчатый автомат.

Единственное изменение – замена звеньев понижающей передачи, благодаря чему передаточное отношение изменилось с 2,488:1 до 3,12:1.

Текущая ставка на Lexus LX470 с пробегом около 200 тысяч километров составляет 35 тысяч долларов, что почти вдвое меньше стоимости проекта. Однако цена может вырасти – до закрытия торгов осталось четыре дня.