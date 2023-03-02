Только сын: Пэрис Хилтон призналась в приоритете пола первенца

Звезда рассказала, что всегда хотела старшего брата, который бы защищал ее. Она также рассчитывает стать матерью во второй раз, и назвать дочку Лондон.

Пэрис Хилтон рассказала о том, почему она решила родить мальчика в качестве своего первенца.

42-летняя модель и актриса вместе с мужем Картером Роумом стали родителями первенца Феникса в январе 2023 года. Хотя пара на седьмом небе от счастья, недавно новоиспеченная мама призналась, что рождение первого мальчика было делом не судьбы, а предпочтения.

Я хотела сначала завести мальчика, потому что мне в свое время хотелось иметь старшего брата, который бы защищал меня, - сказала Хилтон.

Теперь семья хочет подарить Фениксу по крайней мере одного брата или сестру.

Я буду рада, что у Феникса однажды появится младшая сестра по имени Лондон. Это мой любимый город, и я всегда хотела назвать свою дочь Лондоном, - объяснила Хилтон.

Что касается планов на третьего ребенка, то артистка заявила: пока варианта имени у нее нет. И призвала фанатов присылать идеи.

Недавно звезда рассказала о травме, с которой столкнулась в юности - включая сексуальное насилие, которому она подверглась в 15 лет.