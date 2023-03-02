Дедушка сделал из дуба Volkswagen Golf. Авто умеет ездить
Этот мини-репортаж о том, как один боснийский пенсионер сделал полностью деревянный Фольксваген Жук из более чем 50 000 отдельных кусков дуба.
Один боснийский пенсионер сделал полностью деревянный Фольксваген Жук из более чем 50 000 отдельных кусков дуба.
Можно сказать, что именно Фольксваген Жук (естественно настоящий, а не деревянный) стал прародителем всей линейки спорткаров «Порше».
Конечно, не все здесь деревянное, как, например, двигатель, фары или шины.
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Автомобиль сделан почти полностью из дерева, здесь деревянные даже руль, рычаги переключения передач, колпаки, радио. Эмблема Фольксвагена, разумеется, тоже деревянная.
73-летний Momir Bojic и его настоящее произведение искусства, которое он создавал у себя в саду.
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С любовью к мелочам: деревянные дворники, крепление для зеркала заднего вида, антенна и деревянная кепка водителя.
Опубликовано: Владимир Беть