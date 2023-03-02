Дедушка сделал из дуба Volkswagen Golf. Авто умеет ездить

Этот мини-репортаж о том, как один боснийский пенсионер сделал полностью деревянный Фольксваген Жук из более чем 50 000 отдельных кусков дуба.

Один боснийский пенсионер сделал полностью деревянный Фольксваген Жук из более чем 50 000 отдельных кусков дуба.

Можно сказать, что именно Фольксваген Жук (естественно настоящий, а не деревянный) стал прародителем всей линейки спорткаров «Порше».

Конечно, не все здесь деревянное, как, например, двигатель, фары или шины.