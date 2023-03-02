Число погибших от действий ДРГ Украины в Брянской области возросло до 2
Александр Богомаз сообщил об ещё одном погибшем человеке в результате действий украинских диверсантов в Брянской области.
Вечером четверга губернатор Брянской области Александр Богомаз опубликовал новое сообщение в социальных сетях, где публично заявил, что количество погибших от действий украинской диверсионно-разведывательной группы в Климовском районе региона выросло до двух. По данным Богомаза, в селе Любечане скончался мужчина 1966 года рождения.
В пресс-службе ФСБ ранее сообщали, что ДРГ армии Украины также убили водителя машины "Нива" и ранили 11-летнюю девочку в деревне Любечане.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Николай Скира
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