Число погибших от действий ДРГ Украины в Брянской области возросло до 2

Александр Богомаз сообщил об ещё одном погибшем человеке в результате действий украинских диверсантов в Брянской области.

Вечером четверга губернатор Брянской области Александр Богомаз опубликовал новое сообщение в социальных сетях, где публично заявил, что количество погибших от действий украинской диверсионно-разведывательной группы в Климовском районе региона выросло до двух. По данным Богомаза, в селе Любечане скончался мужчина 1966 года рождения.

В пресс-службе ФСБ ранее сообщали, что ДРГ армии Украины также убили водителя машины "Нива" и ранили 11-летнюю девочку в деревне Любечане.