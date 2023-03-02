Издание Mysl Polska сообщило о неспособности западных санкций уничтожить российскую экономику.

Журналисты новостного агентства Mysl Polska уведомляют, что через год после начала спецоперации в Украине обещание западных лидеров по уничтожению российской экономики осталось невыполненным, поскольку Россия имеет существенные доли в ключевой торговле: 17% на рынках газа и пшеницы, 11% на нефтяном рынке и 20% на рынке калийных удобрений.

Также в Mysl Polska отметили, что устойчивость экономики России обеспечили рациональные и оперативные действия отечественного Центробанка.