Орбан предложил создать аналог НАТО в Европе без участия США

Виктор Орбан выступил с инициативой по созданию в Европе похожей на Североатлантический альянс организации.

2 марта журналисты газеты Die Weltwoche опубликовали интервью с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который публично заявил, что считает целесообразным создание альтернативы блоку НАТО, в который бы входили страны европейского региона. При этом Орбан отметил, что США не должны быть включены в данную организацию.

Виктор Орбан выразил уверенность в том, что государства Европы должны обеспечить себе способность защиты национальных интересов собственными силами.