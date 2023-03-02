Орбан предложил создать аналог НАТО в Европе без участия США
Виктор Орбан выступил с инициативой по созданию в Европе похожей на Североатлантический альянс организации.
2 марта журналисты газеты Die Weltwoche опубликовали интервью с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который публично заявил, что считает целесообразным создание альтернативы блоку НАТО, в который бы входили страны европейского региона. При этом Орбан отметил, что США не должны быть включены в данную организацию.
Виктор Орбан выразил уверенность в том, что государства Европы должны обеспечить себе способность защиты национальных интересов собственными силами.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Николай Скира
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