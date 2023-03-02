ФСБ: Войска РФ взяли под контроль ситуацию в Брянской области
2023-03-02 18:03
Российские силовики заявили, что контролируют ситуацию на территории Брянской области.
Федеральная служба безопасности России обнародовала информацию о ситуации на территории Брянской области, где ранее замечены украинские диверсанты.
По заявлению российских силовиков, ситуация в регионе находится под контролем Российской Федерации.
Опубликовано: Николай Скира
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Николай Скира
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