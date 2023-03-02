ФСБ: Войска РФ взяли под контроль ситуацию в Брянской области

2023-03-02 18:03

Российские силовики заявили, что контролируют ситуацию на территории Брянской области.

Федеральная служба безопасности России обнародовала информацию о ситуации на территории Брянской области, где ранее замечены украинские диверсанты. 

По заявлению российских силовиков, ситуация в регионе находится под контролем Российской Федерации. 

 

Опубликовано: Николай Скира