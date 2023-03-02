Богомаз: число погибших в результате действий ДРГ в селе Любечане увеличилось до двух

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в официальном Tg-канале заявил, что число погибших в результате действий украинской диверсионно-разведывательной группы в селе Любечане Климовского района увеличилось до двух.

Богомаз уточнил, что второй жертвой украинских диверсантов стал мужчина 1966 года рождения.

Ранее белгородский губернатор сообщал, что в результате действий диверсионной группы в Любечане погиб водитель легкового автомобиля.

Кроме того, мальчик 2012 года рождения получил ранения, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.