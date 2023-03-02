Секретный архив инквизиции: в монастыре Италии творились ужасы, которые потрясли мир

Раскрыть их удалось благодаря Катарине фон Хогенцоллерн, которая долгое время мечтала стать христовой невестой.

Страшная жизнь монастыря в Риме стала известна благодаря Катарине фон Хогенцоллерн, попавшей в монастырь Сант'Амброджо в середине 19 века.

Она считала, что здесь посвятит себя религиозной жизни. Но стала свидетельницей фальшивых чудес, убийств, сексуального насилия, которые Ватикан пытался скрыть.

Как рассказал автор канала Спираль времени на платформе Дзен, дочь князя, овдовевшая и больная Катарина, хотела лишь одного: стать невестой Христа. Это ей удалось только к сорока годам, когда женщина стала членом закрытого общества францисканских монахинь монастыря Сант'Амброджо делла Массима в Риме.

Она была удивлена ​​культом, сформировшимся вокруг матери-настоятельницы Марии-Луизы. Позднее она поняла, почему: через ложе игуменьи прошли и члены ордена, и духовник монастыря.

Катарина отказалась от инициации в личных покоях Марии-Луизы. Это было неповиновение, которого от нее не ожидали.

Высшая представительница монастыря решила устранить принцессу. Она в течение года добавляла в еду новой монахине стеклянную пудру, опиум и споры разных грибов. Но Катарина пережила попытки отравления.

Оказалось, что женщине еще повезло: некоторые предшественницы, взбунтовавшиеся против злоупотреблений и издевательств, закончили жизни в монастырских катакомбах.

Тогда немка написала письмо своему родственнику - архиепископу Густаву Адольфу цу Гугенлоэ-Шиллингсфюрсту.

Расследование не заставило себя ждать. Следствие подтвердило, что Мария-Луиза убила 3 монахинь, а другим сестрам добавляла в еду различные травы и напитки, чтобы те становились более податливыми и покладистыми перед ночью в комнате матери-настоятельницы.

Эта история была такой шокирующей, что церковь пыталась ее замять и не выносить сор из избы. Монастырь распустили, настоятельница прожила остатки своих дней в камере, а духовника Петерса приговорили к двум годам тюрьмы.

Записи об этом вопиющем случае нашлись в секретных архивах. Историк Хубер Вольф в 2015 году опубликовал их в своей книге "Монахини из Сант'Амброджо: Реальная история скандального монастыря".