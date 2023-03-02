Сейсмолог, предсказавший землетрясение в Турции, рассказал о скором мегаземлетрясении в России

Сейсмолог, предсказавший землетрясение в Турции, опубликовал прогнозы на начало марта. По словам Фрэнка Хугербитса, в ближайшее время в России может произойти "нечто значительное".

В видео, размещенном в сети, он рассказывает о землетрясении, которое может достичь магнитуды 8,5 и выше.

Франк Хугербитс, голландский сейсмолог, предсказавший землетрясение в Турции в начале февраля, вернулся с новыми предсказаниями.

На этот раз он упоминает Россию, которую может затронуть "мегаземлетрясение". По его словам, в первую неделю марта этого года может произойти что-то "значительное". Хугербитс предсказывает, что это явление может достичь магнитуды 8,5 и выше.

"Гораздо более выраженное колебание снова было отмечено в западной части Тихого океана. С Камчатки, Курильских островов и Японии на севере, через Филиппины, а также через остров Сулавеси, Хальмахера и, возможно, даже море Банда", - сказал Хугербитс.

По его словам, в каждой из этих мест 3 или 4 марта может произойти что-то значимое .

По его прогнозам, в первую неделю марта будет наблюдаться сильное или очень сильное сейсмическое событие. Ученый добавил, что «это должно всех насторожить». Жители сейсмоопасных районов должны подумать, что делать в чрезвычайной ситуации, добавило информационное агентство.

Франк Хугерббетс стал известен после того, как предупредил о землетрясении в Турции в начале февраля. Мужчина разместил твит всего за три дня до трагедии.