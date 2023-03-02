Шутки Сталина: почему их помнят даже сегодня

Советский автомобиль «Победа» изначально планировалось назвать «Родина», и Сталин спросил, за какую цену планируется ее продавать.

Иосифа Сталина современники помнят как человека властного и жестокого, который не умел улыбаться. Но, несмотря на непростой характер, генсек СССР обладал специфическим чувством юмора, порой пугающим других людей.

Автор канала История наизнанку на платформе Дзен рассказал, какие шутки политического деятеля помнят по сей день.

Дача в подарок

В послевоенное время товарищ Сталин узнал, что какой-то профессор построил огромную и, соответственно, дорогую дачу. Генсек вызвал этого человека к себе и попросил подтвердить либо опровергнуть слухи.

Информация подтвердилась, и Сталин сказал:

Благодарим от имени детского дома, которому вы подарили свою дачу.

После этого профессора отправили работать в другой город.

Пока охрана спит

Бывший охранник Сталина по фамилии Рыбин всегда был с ним рядом. Он рассказал, как однажды в автомобиле другой охранник - некто Турков - заснул.

Кто-то из находившихся в авто возмутился - мол, получается, что это вы, Иосиф Виссарионович, охраняете сотрудников, а не они вас. Сталин невозмутимо заявил, что на всякий случай у него в кармане есть пистолет.

Поезд дальше не идет

Иосиф Виссарионович любил смотреть кино. Разместившись на даче, Сталин решил включить новую картину «Поезд едет на Восток». Но фильм его не впечатлил.

Герои весь фильм куда-то едут, останавливаются и снова в путь, вот что сейчас за станция? - спросил Сталин.

Ему ответили, что - «Демьяновка». На этом Иосиф Виссарионович встал и сказал: «На этой станции я и выйду!».

Негоже «Родину» продавать

Советский автомобиль «Победа» планировалось назвать «Родина», но Сталин не оценил затею.

И сколько будет стоить «Родина»? - спросил российский революционер.

После этого было принято решение придумать новое название для машины.