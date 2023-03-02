В результате взрыва военного Ил-76 в Ульяновске один человек погиб и 6 получили ранения

Российский самолет взорвался во время испытаний на заводе, сообщает Reuters со ссылкой на информацию, предоставленную российским информационным агентством РИА Новости.

В результате погиб один человек, а шесть получили ранения.

На заводе "Авиастар" в Ульяновске во время испытаний самолета Ил-76МД-90А произошел инцидент, в результате которого погиб один человек и еще 6 сотрудников компании получили ранения, сообщила РБК.

"На одном из этапов сборки проверяется герметичность корпуса путем закачки избыточного давления в отсеки. В ходе этих испытаний произошло трагическое событие", — сообщили на предприятии.

Уточняется, что самолет взорвался в ангаре из-за разгерметизации.

"Авиастар" производит военно-транспортные самолеты Ил-76 и летательные аппараты иных типов и считается одним из наиболее крупных предприятий в РФ.