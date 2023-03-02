Mash: компании Китая запретили россиянам покупать дроны на AliExpress

Некоторые китайские компании прекратили продавать беспилотники гражданам России на известном маркетплейсе.

Вечером 2 марта новостное агентство Mash уведомило, что китайские фирмы DJI и Autel приняли решение о запрете продажи дронов собственного производства гражданам Российской Федерации на торговой онлайн-площадке AliExpress. Также компания DJI ограничила управления своими беспилотниками в России.

Известно, что приложения по управлению китайскими дронами пропали из AppStore, в то время как поставщики дроны утверждают, что дислоцированные в Китае предприятия не помогают россиянам в любых действиях, связанных с украинским конфликтом.