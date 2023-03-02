ФСБ выдавила ДРГ из Брянской области на территорию Украины и нанесли по ним удар

ЦОС ФСБ России сообщил о пресечении вылазки украинских националистов в Климовском районе Брянской области.

«Во избежание жертв со стороны мирного населения и нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры противник выдавлен на территорию Украины, где по нему нанесен массированный артиллерийский удар», — уточнили в ЦОС ФСБ России.

Ранее в ведомстве заявляли, что в приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и приданными силами Министерства обороны Российской Федерации проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов.