В Нью-Йорке на Пятом авеню выставили на продажу здание впервые за полвека

Историческое здание в стиле Боз-Ар на Пятом авеню Нью-Йорка выставлено на продажу впервые за последние пятьдесят лет.

Элитная коммерческая недвижимость занимает пять этажей. Здание построено в 1907 году. За фантастическую цену в 45 миллионов долларов предлагают 24 520 квадратных метров полезной площади. При этом предусматривается возможность постройки дополнительных этажей.

Пятое авеню Нью-Йорка - это элитный район города и удачное место для долгосрочных инвестиций. Предлагаемое здание расположено на самой узнаваемой улице мира. Рядом находится штаб-квартиры Rolex и Extell.