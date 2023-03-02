Кабмин России остановил соглашение с Венгрией о безвизовых поездках

Российский Кабмин принял решение о приостановке соглашения с Венгрией по некоторым видам безвизовых поездок.

Вечером 2 марта Кабинет Министров Российской Федерации опубликовал пресс-релиз, согласно которому Россия приостанавливает своё участие в ранее подписанном с Венгрией соглашении о безвизовых поездках. В тексте релиза отмечается, что речь идёт о поездках в безвизовом режиме по дипломатическим паспортам.

Также в пресс-релизе российского Кабмина утверждается, что Москва восстановит своё участие в соглашении после того, как Венгрия устранит все нарушения его соблюдения со своей стороны.