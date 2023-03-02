Масштабная воздушная тревога звучит по всей территории Украины

2 марта сигналы воздушной тревоги стали слышны во всех населённых пунктах украинского государства.

В четверг вечером Министерство цифровой трансформации обновили карту воздушных тревог, сообщив, что оповещещие о ракетной угрозе сигналы звучат по всей территории страны. В Минцифры отметили, что в настоящий момент причины работы воздушной тревоги в Украине неизвестны.

Примечательно, что минувшей ночью российские войска нанесли ракетный удар по позиции ВСУ в Запорожье. Во время обстрела системы ПВО перехватили одну из ракет РФ, после чего оба снаряду упали на крышу многоквартирного дома, что привело к человеческим жертвам.