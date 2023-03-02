Россия приостановила соглашение с Венгрией о безвизовых поездках

Правительство Российской Федерации соглашение с Венгерской Республикой о безвизовых поездках по дипломатическим паспортам.

В четверг, 2 марта 2023 года, российское интернет-издание ТАСС сообщило о том, что правительство России приняло распоряжение «О приостановлении действия Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Венгерской Республики о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам в части, касающейся граждан Венгрии, имеющих дипломатические паспорта».

Соответствующий документ, подписанный председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что данное распоряжение будет действовать «до устранения Венгрией нарушений» соглашения о безвизовых поездках.