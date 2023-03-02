Сделка века: сколько заплатила Индия за рекордные 470 Boeing, купленных у American Airlines

По данным The Wall Street Journal, это была крупнейшая сделка по коммерческим самолетам в истории авиации, но акции Boeing остаются рискованными.

14 февраля 2023 года Air India Ltd. объявила о соглашении на покупку 190 однофюзеляжных лайнеров 737 MAX, 20 двухфюзеляжных 787 Dreamliner и 10 больших широкофюзеляжных 777X у Boeing: всего 220 самолетов и с возможностью покупки еще 70.

В итоге было заказано 470 самолетов, хотя возможно, и это еще не окончательная цифра.

Сколько стоят эти 470 самолетов? Даже если Air India никогда не воспользуется опционами Boeing, и авиакомпания купит "всего" 470 самолетов, это все равно довольно крупная сделка, превосходящая предыдущий рекорд продаж 2011 года.

American Airlines тогда разместила заказы на 460 самолетов, также разделенных между Boeing и Airbus.

Как отмечает The Journal, авиакомпании и их поставщики самолетов обычно скромничают в деталях мега-сделок, преувеличивая "прейскурантную цену" самолетов, но скрывая фактическую стоимость покупки.

В данном случае опубликованные прейскурантные цены на 220 самолетов Boeing составляют 45,9 миллиарда долларов. Airbus больше не публикует свои прейскурантные цены, но WSJ отмечает, что совокупная цена MSRP на все 470 самолетов при первоначальных заказах - "около 85 миллиардов долларов".

Таким образом, выручка Airbus составляет около 39,1 миллиарда долларов за 250 самолетов.

Если сложить эти две суммы вместе, мега-сделка по продаже самолетов в этом месяце превысит предыдущий рекорд - заказ авиакомпании Emirates на 75 миллиардов долларов на несколько самолетов Boeing 777X.

Какой фактический доход получит Boeing от этой продажи после скидок, о которых никто не хочет говорить? Ведь эти скидки могут быть очень значительными.

Simpleflying.com называет прейскурантные цены на самолеты "чем-то вроде фарса" и объясняет, что причина, по которой Airbus больше не публикует их, заключается именно в том, что прейскурантные цены не соответствуют реальности.

На самом деле фактические цены на покупку самолетов могут снижаться на 44-58% от заявленных. Потому фактический доход, который Boeing получит от этой "крупнейшей сделки по коммерческим самолетам в истории авиации", будет немного меньше прейскурантной стоимости.