ФСБ России: проникших в Брянскую область диверсантов выдавили на территорию Украины
2023-03-02 20:31
По информации ФСБ России, вылазка украинских диверсантов в Брянской области уже пресечена.
Представители службы сообщили, что диверсантов выдавили на территорию Украины, а там нанесли по ним артиллерийский удар.
Ранее ФСБ сообщала, что в Климовском районе Брянской области проходит операция по уничтожению украинских диверсантов.
Сообщалось также, что в селе Любечане в заложниках могут находиться порядка шести местных жителей.
Опубликовано: Светлана Репина
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Николай Скира
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