ФСБ России: проникших в Брянскую область диверсантов выдавили на территорию Украины

По информации ФСБ России, вылазка украинских диверсантов в Брянской области уже пресечена.

Представители службы сообщили, что диверсантов выдавили на территорию Украины, а там нанесли по ним артиллерийский удар.

Ранее ФСБ сообщала, что в Климовском районе Брянской области проходит операция по уничтожению украинских диверсантов.

Сообщалось также, что в селе Любечане в заложниках могут находиться порядка шести местных жителей.