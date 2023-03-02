Секретарь СНБО Данилов: на Украине придумали новую стратегию возвращения Крыма

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил о новой стратегии Киева по возвращению Крыма.

По его словам, будут изменены приоритеты в политической, дипломатической, военной, экономической и других сферах.

Вместе с тем Данилов не сообщил никаких подробностей по поводу конкретного содержания новой стратегии.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к захвату Крыма, а возвращение полуострова позволит добиться мира.