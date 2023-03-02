Блинкен: COVID-19 мог распространиться в результате утечки из лаборатории в китайском Ухане

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что распространение COVID-19 могло быть результатом утечки из лаборатории в китайском Ухане.

По его словам, на такое происхождение коронавируса указывает ряд исследований, проведенных американскими ведомствами.

Но Блинкен признал, что в Соединенных Штатах так и не пришли к единому мнению по поводу источника возникновения коронавируса.

Не исключено, что COVID-19 распространялся с животного рынка, но и в этом случае процесс начался с китайского Уханя.