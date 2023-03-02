Блинкен: COVID-19 мог распространиться в результате утечки из лаборатории в китайском Ухане
2023-03-02 21:20
Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что распространение COVID-19 могло быть результатом утечки из лаборатории в китайском Ухане.
По его словам, на такое происхождение коронавируса указывает ряд исследований, проведенных американскими ведомствами.
Но Блинкен признал, что в Соединенных Штатах так и не пришли к единому мнению по поводу источника возникновения коронавируса.
Не исключено, что COVID-19 распространялся с животного рынка, но и в этом случае процесс начался с китайского Уханя.
Опубликовано: Светлана Репина
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Николай Скира
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